Riikliku sõidueksami aega tuleb nüüd oodata alla kuu

«Mõnes linnas nagu Pärnu, Tartu, Rakvere, Viljandi, Haapsalu, Paide, Jõhvi on võimalik sooritada sõidueksamit lausa täna-homme,» lausus transpordiameti liiklusteenistuse sõidukite juhtimisõiguse osakonna juhataja Ave Smirnov. «Pikad sõidueksamite ooteajad ja teemad selle ümber on olnud kahtlemata viimaste aastate eksamimaastiku põletavaim probleem, ent nüüdseks on see lahendatud.»

«Meile on väga oluline ka klientide rahulolu meie 39 eksamineerijaga ning 73,5 protsenti osalejatest andis positiivse tagasiside,» ütles Smirnov. «Juhtimisõiguse omandamise kolme osapoole – juhikandidaadi, autokooli ja transpordiameti – omavaheline koostöö ongi edu võti. Peamegi pingutama üheskoos, et meie liiklusesse pääseksid juhid, kes on seda väärt – nad liiklevad ohutult, on ettenägelikud ning teisi arvestavad.»