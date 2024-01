Karmi pakasega tasub pakile kiirelt järele minna

„E-poest tellivad Eesti inimesed enim riideesemeid, kosmeetikat, ilutooteid ja elektroonikat. Mõnede puhul pole ekstreemsed temperatuurid kasulikud, ent kihiliselt pakitud saadetiste puhul ei ole kahju saamise oht kuigi tõenäoline,“ kinnitab DPD Eesti müügi- ja turundusjuht Janek Kivimurd. „Väga külmade temperatuuride korral peab külm läbima mitmeid materjalikihte, et saaks päriselt tooteni jõuda: pakiautomaadi uks, pakkekarp, täitematerjal, toote enda karp, toote pakend ja siis alles toode ise. See kõik ei toimu aga silmapilkselt.“

Külmemate temperatuuride korral on tähtis teada, et paki tarneahel on oluliselt pikem kui selle finišeerimine ja pakiautomaati jõudmine. Logistikateekonnal võib tulla ette lühiajalisi perioode, mil tellitav saadetis puutub külmaga kokku, ka kaubaruumis sõites. Siinkohal ei ole oluline, kas saadetis jõuab lõpuks hoones sees asuvasse või hoonevälisesse pakiautomaati, vaid see, kui pikka teekonda see kaubikus läbis enne sorteerimiskeskusesse jõudmist ning seejärel teekonnal pakiautomaati.