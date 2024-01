Psühholoog tuleb kodule lähemale

Kõrge inflatsioon, Venemaa agressioon Ukrainas ja sellega kaasnenud energiakriis on Eesti elanikkonna vaimset tervist märgatavalt mõjutanud. Eesti rahvastiku vaimse tervise uuringu avaneb uues vahekaardis põhjal on depressioonirisk ligi neljandikul ja üldistunud ärevushäire risk igal viiendal täiskasvanul.

"Inimese jaoks on olulisim esmatasandiabi, mis peab olema kiirelt ja lihtsalt kättesaadav. Seetõttu on mul hea meel, et kohalikud omavalitsused ja tervisekeskused on nõnda aktiivselt meie inimeste toetamisega kaasa tulnud," lisas Riisalo.