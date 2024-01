Sahamehed maadlevad kõrgustesse kerkivate hangedega

Valli sõnade kohaselt võiksid inimesed rohkem mõista, milline on lumetõrjujate töö iseloom ja ajagraafik. «Inimesed näevad sageli ainult, et lumi on maas ja ongi kõik – nad pole ise enamasti masinatega lund lükanud ega tea, mida see töö endast täpselt kujutab ning millised probleemid seejuures tekivad,» lisas ta.