GALERII ⟩ Lõõtsasimman võõrustas Mooste folgikojas täismaja

Korraldaja MTÜ Rahvalõõts juht Henrik Hinrikus kinnitas, et Moostes peetud lõõtsasimmanile oli laupäeval täissaalile esinema tulnud 14 bändi. Koos anti võimas kontsert kohale tulnud publikule ning lõpus läksid kõik muusikud koos lavale

Põlva on lõõtsapealinn ja kogukonnal on kombeks selle tiitli saamise sünnipäeva suurelt tähistada. Alati on seda tehtud Mooste Folgikojas, kuhu tuli ka sel korral kokku lõõtsamängijat ja muud pillimehed.