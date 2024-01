FOTOD ⟩ Segakoor meelitas Pukka ka sõbrad piiri tagant

Muusikapäeva peakorraldaja oli segakoor. Koorijuht Margit Aigro rääkis, et sõpruskooride ja -ansamblite kokkutulekute idee kuulus tema õpetajale ja Vanemuise seltsi segakoori dirigendile Valli Ilvikule. Ühiseid laulupäevi on peetud üle kümne aasta vahelduva eduga Pukas, Tsirguliinas ja Viljandimaal Mustlas. Just Aigro sai ülesandeks seda tava hoida. Algatust toetas Puka kultuurimaja, kus koor teeb pooled oma lauluproovidest.

Segakoor kutsus külla sõpru nii Lõuna-Eestist kui Lätist. Enne kontserdi algust lauldi saalis ühiselt laulu «Puhu tuul», mis kõlas nii eesti kui läti keeles.

Kontserdi avasid Puka mees- ja naisansambel maestro Evald Raidma juhatusel. Külalised piiri tagant aga täitsid saali lätikeelsete lauludega. Esinesid Trapene naiskoor ja Gaujiena meesansambel Ilze Dāve juhatusel. Nad esitasid nii klassikalisi koorilaule kui ka neid, mida dirigendi isa lapsepõlves talle laulis.

Vanemuise seltsi segakoor Liia Laanmets-Ojapi juhatusel saabus leelotades. Kõik nende esitatud teosed on kirjutanud nende dirigent.

Meesansambel WanSel eesotsas Mai Randiga peatus teel Tartust Pukka Nõos, et oma silmaga näha selle talve suurimat lumememme. Talvetegelane avaldas neile nii suurt muljet, et nad otsustasid lauluga «Lõbus lumememm» kõiki naerma ajada.

Sel aastal oma 20. sünnipäeva tähistav Tarvastu-Õru laulukoor laulis kaks Kersti Kuuse kaunist laulu. Koos võõrustajatega aga esitasid nad lõbusa võrokeelse loo, sest mõlemad koorid valmistuvad ju suviseks Uma Pidoks.

Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor Margit Aigro juhatusel esitas kaks koduteemalist laulu. Kontserdi lõpetas Aakres tegutsev segakoor U-Tuur, keda juhendab samuti Evald Raidma.

Kontserdile järgnes tantsupidu. Külalistele pakuti ka suupisteid ja torti.

Puka kultuurimaja kultuurikorraldaja Katrin Uffert rõõmustas, et kultuuririkkuse aasta sai avatud sellise sündmusega. Kõlas mitmekülgne koorimuusika, kohalviibijad rääkisid eri keeltes, tantsiti tantse polkast rokini ja kõik said üksteisest aru.

Järgmine sõpruskooride kohtumine leiab aset 31. mail Trapenes.