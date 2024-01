Alanud streigis osalejate arv võib kasvab üle 20 000

Ta rõhutas, et need, kes streigivad, oma töökohtadele minema ei pea. «See on suur osa haridusasutustest ja neis suurem osa ka streigib. Enamus asutusi on kaasatud.»

«Ministeerium on märkinud, et lastel on õigus haridusele, kuid ega need kooliseinad iseenesest mingit haridust ei anna, selleks on ikka õpetajaid vaja. Seega on segadust, kuid ma loodan, et asutused on suutnud siiski piisavalt informeerida vanemaid, mida just ühes või teises asutuses tehakse või ei tehta,» nentis ta.