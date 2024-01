BUSSISÕIT LÄKS TAAS TASULISEKS ⟩ Reisija: võin maksta selle 1.50 iga kuu

Valgas esmaspäeva ennelõunal Sangastesse sõiduks bussi oodanud Neeme Jõgi lausus, et uus süsteem ajab esialgu veidi segadusse. «Alles kaks nädalat tagasi ostsin bussist kaardi. Nüüd on jälle vist uut vaja, aga pole kindel. See ajab närvi. Üks buss võtab kaks eurot, teine 1.50,» ütles Jõgi, kes elab Sangastes ja käib enda sõnul Valgas kala ostmas. «Sangaste poes kala ei müüda. Tuleb sõita Tartusse või Valka.»