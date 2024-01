MEELEAVALDUS ⟩ Võru ukrainlased: peame kokku hoidma, et sõda võita

«Tahame kõigile inimestele öelda, et meil kõigil tuleb pingutada,» sõnas meeleavalduse korraldanud Mila Dmytrenko MTÜst Ukraina Vilna!. «See sõda ei ole ainult Ukraina probleem, see on terve Euroopa probleem. Gruusia, Tšetšeenia, Süüria – kõik on kannatanud Venemaa käes ja nüüd kannatab Ukraina. Kui Ukraina langeb, on järgmine kas Poola või Eesti – kahjuks on see elutõde.»