Asjatundjad arutlesid sotsiaalteenuste tuleviku üle

Sotsiaalkindlustusameti peadirektori Maret Maripuu sõnul on Lõuna-Eesti arenguprogramm oluline kogu Eestile. «Visioonipäeval käidi välja julgeid mõtteid, kuidas toetada kogukonda ja kanda hoolt abivajajate eest,» ütles ta. «Jälgin huviga, millised ideed sõelale jäävad ning kuidas neid arendatakse. Paar aastat tagasi andis sarnane programm Ida-Virumaal väga häid tulemusi, millest on õppida ka teistel Eesti piirkondadel,» lisas Maripuu.

«Meil on selg juba nii vastu seina, et peamegi hakkama täiesti teistmoodi mõtlema,» lausus kogukonna koosloome ja sotsiaalse innovatsiooni ekspert Kadri Kangro, kes jagas kokkusaamisel kogemuslugusid loometalgutelt.

Kui tihti öeldakse, et vananev elanikkond on probleem, siis Kangro sellega nõus ei ole, vaid rõhutab, et eakate elukogemus ja tarkus pigem rikastavad kogukonda.