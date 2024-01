Enamik inimesi taotleb uue dokumendi internetis

Eesti kodanikud esitasid mullu 313 493 dokumenditaotlust, neist 61 protsenti PPA iseteeninduse kaudu. Aktiivseimad iseteeninduse kasutajad elavad Tartumaal ja Harjumaal. «Kui 2021. aastal kasutas iseteenindust alla poole kodanikest, siis nüüd on heameel tõdeda, et Eestis pole ühtegi maakonda, kus iseteeninduse kasutamine on alla 50 protsendi,» ütles politsei- ja piirivalveameti (PPA) identiteedi ja staatuste büroo teenuse omanik Marit Abram.

Iseteeninduses on keskmine dokumendi taotlemise aeg viis minutit. Teenindussaalides oli mullu keskmine ooteaeg 38 minutit ja taotlemise protsess võttis kohapeal kümme minutit. «Iseteeninduses dokumendi taotlemine on odavam kui teeninduses, samuti saab taotluse esitada kiiremini ning endale sobival ajal ja kohas,» lisas Abram.

Mullu jõustus ka muudatus, mis ei kohusta vanemaid kui 70-aastaseid inimesi enam ID-kaardi taotlemisel uuesti sõrmejälgi andma, juhul kui need on PPA andmebaasis olemas. Muu hulgas loodi mugav lahendus, millega saab iseteeninduses nüüd volitada teist inimest dokumendile järele tulema. Samuti kohandati PPA iseteeninduskeskkonda, et see oleks vaegnägijatele paremini kasutatav.