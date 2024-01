Hannes Nagel: Elektrilevi tabas õhudessant

Lumehelbekeste üle on tehtud viimastel aastatel palju nalja, eriti kostub seda vana kooli esindajatelt. Eesti riigikaitse osana surutakse energiajulgeolek aga põlvili, kui tekib otsekontakt lumehelbekeste-nimelise õhudessandiga. Riik on omadega just kui Padaorus kinni, saamata aru, et tegu on kriisiga ning mis üldse toimub, enne kui omavalitsuste esindajate sõnum uudiskünnise ületab.