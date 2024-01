Kampaania keskendub laste vaimsele tervisele

Uuringute järgi kogeb 33% teismelistest madalat vaimset heaolu, umbes kolmandik teismelistest on kurvad ja masendunud.

Iga kümnes Eesti noor aga tunneb, et tal ei ole kellegagi oma muret jagada. Samal ajal on 82% teismeliste laste vanematest mures oma järeltulija vaimse tervise pärast ja ligi pooled ei tea, kas on piisavalt põhjust tegutseda.