Võrumaal sattus elumaja ohtu

Päästjad rõhutasid, et hoonet ohustavate ja kütteseadet lõhkuvate tahmapõlengute ärahoidmiseks tuleb kütteseadmeid regulaarselt puhastada. Kütteseadet tuleb hooldada ja kontrollida minimaalselt kord aastas. Iga viie aasta jooksul vähemalt korra tuleb seda ühepereelamus kutsuda tegema kutseline korstnapühkija. Vahepealsel ajal võib hooldustööd ka ise ära teha, kuid julgem on kasutada kütteseadmeid, mille on üle vaadanud väljaõppinud ja igapäevaselt seda tööd tegev spetsialist.