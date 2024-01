Kahes Võrumaa asulas algavad ulatuslikud veemajandustööd

Võlsi küla endises suvilapiirkonnas, kus enamus hooneid on tänaseks ümber ehitatud elamuteks, projekteeritakse ja ehitatakse reoveekogumisalasse jäävatele kinnistutele välja ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni liitumisvõimalused. Kokku ehitatakse ligemale 2,5 km vee- ja 2,4 km kanalisatsioonitorustikku. Projekti maksumus on 975 940 eurot, millest Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) toetus 439 173 eurot ehk 45%. Ettevõtmise eesmärk on lisaks keskkonnahoiule tagada kaasaegne ja kvaliteetne ühisveevärk ja