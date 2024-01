Toomas Nigola sai kõrge tunnustuse osaliseks

Kandidatuuri ülesseadjate hinnangul on õpetaja Nigola oma isikliku ja pereeluga heaks kristlikuks eeskujuks oma koguduses ja kogukonnas laiemalt. “Ta on võimekas rakendama oma ettevalmistust nii koguduse töös kui kogukonnas. Ta on hea ja avatud suhtlemisega kaaslane, oskab kuulata ja heatujulisena olukordadele ning probleemidele läheneda. Tema pühendumuse ja töökuse tulemusena on Põlva kogudus jäänud püsima ja kasvanud erinevate koguduste konkurentsis. Toomasel on kokkuhoidev pere. Põlva kirikus toimuvatel missadel on oskuslikult rakendatud abikaasa ja laste musikaalsus psalmide laulmisel. Toomase sõbralikkus ja lahkus on toonud koguduse juurde palju uusi töötegijaid ja sellega on ka koguduse majanduslik toimetulek kasvanud. Põlvas tegeletakse nii laste- kui noortetööga. Noortele korraldatakse Taizé reise,” märgivad vaimulikud.