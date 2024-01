Et Varstus Jaama tänaval jookseb vihmavesi katuselt kortermaja trepikotta ning seal olevast elektrikilbist on kuulda särisemist ja pauke, anti häirekeskusele teada 23. jaanuaril kell 23.56. Selgus, et elamiskõlbmatust majast oli vald elanikud juba paar nädalat tagasi ümber paigutanud. Elekter lülitati välja ja tuleoht taandus. Edasiste probleemide ennetamiseks tulid kohale elektrikud.