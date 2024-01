Tartu laulab, tantsib ja rõõmustab

Euroopa kultuuripealinna tiitliaasta algab kell 19 tseremooniaga «Kõik on kokku üks!» Kaarsilla ja Rahu silla (endine Võidu sild) vahelisel Emajõe kaldaäärsel. Publik saab jälgida etendust Vabaduse puiestee poolsel kaldal. Avaetendusel astuvad üles Trad.Attack!, Sander Mölder, Lonitseera ja paljud teised tuntud Eesti artistid, näitlejad ja tantsijad.

Kell 20.30 algab meelelahutuslik rongkäik, mis kulgeb Vabaduse puiesteelt Eesti Rahva Muuseumi (ERM). Mutantauto Reisiva Siili juhtimisel suundutakse mürtsuva muusika ja tantsu saatel järelpeole. Teekonnal on oodata veel mitmeid üllatusi, millest rongkäigulised osa saavad.

Kell 21 algab ERMi A-sissepääsu nokaaluses tasuta vabaõhureiv, kus peaesineja on SIGMA Suurbritanniast. Teiste hulgas saab näha kultuuriminister Heidy Purgat. ERMi siseruumides tervitab külalisi samal ajal pikk laud, mis ulatub sissepääsust näitusesaalideni. Üles on seatud DJ-de ajarada, kus eri kümnendeid esindavad Eestimaa legendid mängivad oma lemmikmuusikat. Etteaste teevad Eiki Nestor, Peeter Volkonski, Jüri Makarov, Heivi Saaremets, Paul Oja, Hannaliisa Uusma ja Micaela S. Erakordse atmosfääri loob eriline valguskujundus. Kõik näitused on avatud.