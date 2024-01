Streik lõi Värska õpetajal silmad särama

«Lootsin ühelt poolt, et asi ei lähe streigini, aga teisalt oli mul põnev alustada õpilastega diskussiooni selle üle, miks on streiki ühiskonnas vaja ja kuidas see tegelikult demokraatiat toidab. Ühiskonnaõpetuse õpetajana läks mul streigi teostudes kohe silm särama,» ütles Helena Elgindy.