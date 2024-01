Tomi Saluveer: streigi poolt ja vastu

On ka neid õpetajaid, kes on oma palga ja töökoormusega rahul. Palganõuded on kindlasti aktuaalsemad Tallinnas ja Tartus, kus ka keskmine palk suurem. Väikekohtades teenivad õpetajad aga mõnel juhul poole rohkem kui lapsi kooli toovad vanemad. Neil on ka kindel töö, mis on praeguses majandusolukorras ülimalt oluline.