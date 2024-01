Helen Rives: kas räägime ikka avatud kaartidega?

Iga päev kuuleme, et riigil raha ei ole. Tegelikult ikka nagu on, ainult vaja teerulli alt tagasi kiskuda. Rahaga, mida täiturid kas või käibemaksuna riigile maksavad, saaks ülal pidada mõnd päästekomandot. Või kas või osadele alatasustatud õpetajatele töötasu juurde maksta. Kui liidame veel need 2 miljonit, mis kuluvad riigil uutele IT investeeringutele, saaks neidki ühiskonnale kasulikumalt kasutada.