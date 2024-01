VIDEO JA GALERII ⟩ President Nursipalus: liitlaste kohalolek annab piirkonnale kindlustunde

«Seal, kus on kaitsevägi ja liitlased, seal elu tärkab,» sõnas Karis ning tõi selle ilmestamiseks Tapa linna näite. «Loodame, et see juhtub ka Võrumaal ning annab selles maanurgas elavatele inimestele ka kindlustunde, et oleme kaitstud. Mida rohkem nähakse ja tunnetatakse seejuures liitlaste kohalolu, seda parem.»