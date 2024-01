Tõrva koolimaja B-korpus tehakse soojapidavamaks

Tõrva vallavanema Helen Eliase sõnul on tegemist väga vajaliku investeeringuga, mis parandab koolihoone energiatõhusust ja toob märgatavat kokkuhoidu tulevikuks. «Tegemist on selle aasta ühe olulisema investeeringuga, mis tõstab Tõrva gümnaasiumi konkurentsivõimet ja parandab õpitingimusi. Tööde käigus saab pisut väsinud ilmega B-korpus uue väljanägemise,» ütles ta.

Ehituslepingu maksumus koos käibemaksuga on 957 671 eurot ning uue õppeaasta alguseks saavad tööd lõpetatud. Kuna osa ehitustööde ajast langeb kooliajale, tuleb Tõrva gümnaasiumi koolijuhi Maarja Kallise sõnul olla valmis lühiajalisteks ümberkorraldusteks.

«Ehitaja annab endast parima, et koolielu võimalikult vähe häirida, kuid selleks, et tööd saaks ettenähtud aja sees valmis, tuleb ette koolisiseseid ajutisi ümberkorraldusi,» ütles Kallis. «Ehitustööd on koolile kahtlemata väga vajalikud ning lühiajaline ebamugavus tasub end tulevikus mitmekordselt ära.»