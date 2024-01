PETTUMUS ⟩ Valga-Võru-Koidula raudtee remondiplaan jäeti rahata

Kliimaministeerium teatas neljapäeval, et Euroopa ühendamise rahastu käesoleva aasta sõjalise mobiilsuse taotlusvoorus leidis toetust Via Baltica Raplamaal asuva Päädeva-Konuvere teelõigu uuendamine. See töö maksab 82 miljonit eurot, pool maksumusest tuleb toetusena.