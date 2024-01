Katkestuse põhjusena märgiti ära «saatjate sagedusspektri ümberseadistamine». Neli päeva vältava katkestuse ajal ei tööta oblastis ühegi operaatori 4G internet. Võimalik on kasutada 3G võrku, kuid hoiatati, et see on aeglane ning ei pruugi olla kõikjal levinud.