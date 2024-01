Talve Etno täidab Kiidi küla muusikaga

Eesti pärimusmuusika keskuse programmi- ja haridusvaldkonna juhi ning laagri peakorraldaja Margit Kuhi sõnul on see täienduskoolitus noortele, kes soovivad ennast täiendada maailmamuusika alal. Samuti pakub see võimalust luua tulevikuks väärtuslik võrgustik üle maailma. Õppetööd juhendavad muusikud Lee Taul ja Sami Karkar Prantsusmaalt.