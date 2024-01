Kuperjanovi jalaväepataljoni ülem kolonelleitnant Jaan Kessel andis presidendile ülevaate, millega brigaad praegu tegeleb. «Presidendi visiit on tunnustus ka liitlastele, näitamaks neile, kui oluline on nende kohaolek nii Eesti riigile kui ka meie üksusele – see rikastab ja annab meile uusi teadmisi,» lausus Kessel.