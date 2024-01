Need, kellele meeldivad suured maasturid, on seni pidanud leppima sellega, et suure kolakaga kaasneb ka suur kütusekulu. Kui võtta müügiportaalis ette juhuslik näide, 2009. aasta Cadillac Escalade, siis selle 6,2-liitrine bensiinimootor koos automaatkäigukasti ja nelikveoga on klassikaline näide autost, mille kütusekulu on parem mitte teada. Elektriautod pole seni sellesse sektorisse väga palju tükkinud, ilmselt osalt seetõttu, et suure kandilise masina liigutamiseks kulub palju energiat.