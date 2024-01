Madis Mumm, Valga vallavalitsuse keskkonnaspetsialist:

«Hästi palju oleneb materjalist. Kui munakarp on plastmassist, siis käib see segapakendisse. Aga kui see on papist, võib seda panna nii vanapaberisse kui ka segapakendisse. Need, kellel on aed, võivad karbi panna oma kodus ka kompostihunnikusse.