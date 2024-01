Aasta vaimulik alustab päeva tunniajase palvetamisega

Kandidatuuri üles seadnud Võru praostkonna vaimulike hinnangul on Nigola hea ja avatud kaaslane. Tema pühendumuse ja töökuse tulemusena on Põlva kogudus kasvanud. Tema lahkus on aga toonud sinna palju uusi töötegijaid ja sellega on ka koguduse majanduslik toimetulek kasvanud. Tegeletakse nii laste- kui noortetööga. Esile tuuakse ka Nigolate pere kokkuhoidvust.