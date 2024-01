Aasta kodutütre tiitel tuli Põlvamaale

Karoliina kohta ütlesid tema kaaslased, et tegemist on heade juhiomadustega noorega.

Kaitseliidu ülem kindralmajor Ilmar Tamm ütles Viimsis toimunud auhinnatseremoonial, et parimate väljavalimine polnud lihtne ülesanne, kuna eeskujulikke vabatahtlikke on organisatsioonis palju. Samuti rõhutas Kaitseliidu ülem toetava perekonna tähtsust vabatahtlikus riigikaitses.

Aasta kaitseliitlane on seersant Pirko Palu Pärnumaa malevast. Seersant Palu liitus Kaitseliiduga 2014. aastal. Ta on Pärnu malevkonna Rae rühmas ja Pärnu linnakaitse üksuses jaoülem ja peamine väljaõppeinstruktor. Igapäevaselt juhib ta Pärnu linnas tuntud ettevõtteid. Tema võitluskaaslased on saanud kasutada Pirko ettevõtte ruume oma väljaõppeks.

Aasta naiskodukaitsja on Anna-Liisa Kerna Naiskodukaitse Tartu ringkonnast. Anna-Liisa on olnud Naiskodukaitse liige 11 aastat ja on ringkonnas tuntud nii organisatsiooniõpetuse kui esmaabi instruktorina. Ta on tegutsenud jaoskonna esinaisena ja hetkel panustab jaoskonna revisjonikomisjoni. Naiskodukaitses tegutsemise kõrval lõpetas ta õpingud Tartu ülikooli arstiteaduskonnas ja hiljem laste infektsioonhaiguste arsti residentuuri.