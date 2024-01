GALERII ⟩ Põlvamaalased panid ringmängudega i-le täpi

Antud seigale juhtis oma sõnavõtus tähelepanu Põlva vallavanem Martti Rõigas. «Mitte miski ei ole avatud, kuni see ei ole lõpuni avatud. Sest kõik on kokku üks. Seega – meil kõigil siin Põlvas on täna harukordne võimalus panna i-le täpp ja kuulutada Euroopa kultuuripealinna aasta kogu Lõuna-Eestis täielikult avatuks. Kõlagu Põlvamaa, elagu Lõuna-Eesti, säragu Tartu 2024!» pöördus ta platsitäie kaaskondsete poole.