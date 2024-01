Lähipäevil jätkub vesine talveilm

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva pilves ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, vastu hommikut võib sekka tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Puhub läänekaaretuul 3–8, enne keskööd puhanguti 12 m/s. Vastu hommikut puhub muutliku suunaga tuul kiirusega 1–5 m/s. Õhutemperatuur jääb -2 ja +2 kraadi vahele.

Teisipäeva päeval on pilves selgimistega ilm. Kohati sajab vihma ja lörtsi, sekka võib tulla ka jäävihma. On jäiteoht. Tuul pöördub lõunasse ja kagusse 2–8 m/s. Õhutemperatuur on -1 kuni +2 kraadi.