Võrumaa saab nelja projektiga 9 miljoni euro suuruse rahasüsti

Võrumaa arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul lähtuvad projektides kirjeldatud tegevused maakonna arengustrateegiast ning toetavad selles seatud eesmärke. «See, et kõik neli taotlust said rahastuse, näitab, et projektid aitavad kaasa maakonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele ning arenduskeskus on koostöös partneritega taotlused professionaalselt koostanud,» kommenteeris Toots.

Riigi tugiteenuste keskuse projektikoordinaator Pille Ruul kinnitas, et kuigi Põlva- ja Valgamaale keskendatud projekte sedapuhku rahasaajate hulga spole, on nimetatud neljal projektil laiem mõju kui ainult Võru maakond: näiteks on projekt «Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored» kuue maakonna ülene.

«Samuti on teiste raha saanud projektide mõjuulatus suurem,» lisas Ruul. «Kuigi Võrumaa arenduskeskus võttis taotlejana juhtrolli ja vastutuse, omavad projektid mõju kogu Kagu-Eestile.»

Meetme «Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond» Lõuna-Eesti toetuse eelarve oli 17 678 224 eurot, mida said taotleda viis maakonda: Jõgevamaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa, Viljandimaa ja Võrumaa. Võru maakonda tuleva toetuse suurus on 8 817 818,39 eurot. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 30. august 2026.

Kõik projektid aitavad ühel või teisel moel kaasa piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule toetades ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Lisaks soodustas taotlusvoor maakondadeülest koostööd ning seda arvestati ka hindamisel. Näiteks koostati projekt «Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored» koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonna arendusorganisatsioonidega. Samuti oli oluline integreeritus erasektoriga.

Võrumaa Arenduskeskus esitas meetmesse «Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond» juhtpartnerina kolm projekti ning lisaks ollakse veel ühe projekti partner.