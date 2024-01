Bussifirma alustas sohvrite värbamisega Põlva- ja Võrumaa liinidele

Go Busi Lõuna-Eesti piirkonnajuhi Ramses Riive sõnul tuleb Kagu-Eestis kevadest liinidele 73 uut ja reisijasõbralikku bussi.

«Uued bussid on võrreldes senistega oluliselt mugavamad ning kaasaegsemad alates madalast sisenemisest lapsevankrite ja ratastooliga liikujatele, kvaliteetsetest kliimaseadmetest kuni audiovisuaalse teavituseni. Osadele bussidele paigaldatakse suveks ka jalgrattahoidjad,» sõnas Riive.

Lisaks sellele on uued bussid varasematega võrreldes keskkonnasäästlikumad. «Uued ühissõidukid kasutavad valdavalt HVO-d ehk biodiiselkütust, mis on toodetud taastuvast toorainest ning millega hakkab sõitma üle 80 protsendi bussidest. See tähendab lisaks reisijamugavustele senisest puhtamat õhku ja väiksemat ökoloogilist jalajälge,» märkis bussifirma esindaja.

Go Bus on uute liinide avamise eel alustanud aktiivselt bussijuhtide värbamisega Põlva- ja Võrumaal. «Tutvustame oma võimalusi lähemalt Võrus toimuval infopäeval, millest ootame kõiki huvilisi osa võtma, ent oma sooviavalduse saab juba täna saata aadressile personal@gobus.ee,» rääkis piirkonnajuht.

Go Busi infopäev toimub 4. veebruaril kell 12 Kagu-Eesti innovatsioonikeskuse III korruse konverentsiruumis (Räpina mnt 12, Võru), kus bussifirma esindajad eesotsas juhataja Andrei Mändla ja piirkonnajuhi Ramses Riivega tutvustavad lähemalt töö korralduslikku poolt ja vastavad küsimustele. Kohapeal saab täita ka tööletuleku avalduse.