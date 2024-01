Rene Kintsiraud: tormine aeg annab tõuke koolireformiks

Majandusnäitajatega kursis olev inimene ei salga, et siinse kandi omavalitsustel moodustab haridusele kuluv summa suure osa kogu eelarve püsikuludest. Sedavõrd mõistetav on ka praegu üsnagi laialdaselt käimasolevad ettevalmistused haridusvõrgu korrastamiseks. Ikka selleks, et valdkonna püsikulud jätkusuutlikult paika saada.