Eesti ja Läti ettevõtted saavad rohe- ja digipöördeks tuge

Eesti ja Läti ettevõtted seisavad silmitsi sarnaste probleemidega nagu seda on ülemineku juhiste puudumine, Euroopa keskmisest madalam ettevõtete digitaliseerituse tase ja ringmajanduse keskmine arengutase. Seetõttu vajavad ettevõtted tuge, et mõista, kuidas pöörata need väljakutsed kaksiküleminekul enda kasuks.

Twinnovation on Eesti-Läti programmi poolt rahastatud projekt, mis toob ettevõteteni spetsiaalse kaksikülemineku ehk rohe- ja digipöörde teemalise koolitusprogrammi ja pakub tuge, et lihtsustada kogu protsessi. Projekt pakub partneritele kogemustevahetust, koolitusi, õppekülastusi, vastastikust õppimist ja inspireerivaid ideid. Koostöö edendamise kaudu on laiem eesmärk toetada mõlema riigi ettevõtete konkurentsivõimet.

“Selleks, et olla pikemas perspektiivis konkurentsivõimelised, peavad ettevõtted üle Euroopa digitaliseerima ja muutuma jätkusuutlikumaks. Tarbijad on muutumas järjest teadlikumaks ning nõudlikumaks kui ka pidevalt arenev regulatiivne keskkond seab järjest kõrgemaid keskkonnahoiualased nõudmisi ettevõtetele. Et olla edukas, on vaja olla nende muudatuste laineharjal ja panustada innovatsiooni juba täna. Twinnovationi projekt annab kümnele Eesti ja Läti firmale hea esmase tõuke, et saata korda suuremaid asju,” sõnas projekti koordinaator Mart Veliste (Baltic Innovation Agency).

Projektist saavad otsest kasu kümme väike- ja keskmise suurusega ettevõtet, kes alustavad oma kaksikülemineku teekonda Twinnovation projekti raames. Pilootprojektid on lähtepunktiks laiemale digitaalsele- ja rohelilsele üleminekustrateegiale, mille eesmärk on saavutada käegakatsutavaid tulemusi ja uuenduslikke lahendusi ettevõtte protsessides, teenustes või toodetes.

Projektis osalevad ettevõtluse ja innovatsiooni tugiorganisatsioonid - Baltic Innovation Agency, Läti Kaubandus-Tööstuskoda, Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ning 10 dünaamilist ettevõtet: Siidrikoda, Mällona Mõis, Dipperfox, Afterone, Peruza, Sakret, Kurzemes Atslēga, Valmiermuižas alus, Baltic Satellite Service, Rāmkalni Nordeco.

Projekti rahastatakse INTERREGi Eesti-Läti piiriülese koostöö programmist 2021-2027 (ERF). Lisateave programmi kohta: https://estlat.eu/en