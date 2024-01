Ta on Valga valla elanik, kes soovib panustada just koduvalla arengusse. Hariduselu nüanssidesse sukelduv Älis Maran õpib ka ise – ta omandab Tartu ülikoolis kõrgharidust koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal.

«Oluline on ka see, et meie haridusasutuste sisene koostöö toimiks ja õhkaks positiivsust. Selleks vajame pädevaid ja teotahtelisi õpetajaid, kes on õppijakesksed,» ütles uus haridusspetsialist.

Ta on kandideerimisel välja toonud, et on harjunud tegema meeskonnatööd, kus on oluline suhtlemisoskus ja hea pingetaluvus, mis on abiks ka uues ametis.