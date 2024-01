Küpsekala võistlusel läheb grillile aasta kala

Igal meeskonnal tuleb valmistada kaks kalarooga: eelroog ja pearoog. Võitjad valib žürii välja pimehindamisega. Hinnatakse pearoa üldist välimust karbis, kala mahlasust ja maitset ning sobivust kastme ning lisandiga, eelroa puhul välimust, maitset ja terviklikkust. Kõige olulisem on roa maitse. Sellel aastal on kalaroogade küpsetamiskonkursil peamine kala koha, eelroa peategelane on Härjatnurme kalatalu forell.

«Selle aasta kalaks on valitud koha, sellepärast on põhitähelepanu koharoogadel,» selgitas Küpsekala võistluse peakorraldaja, Otepää kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald. «Ootame ka rohkelt pealtvaatajaid – saab tutvuda meeskondadega, hea õnne korral on võimalus võistlustöid maitsta ning hiljem osaleda oksjonil.»

Osa roogi läheb võistluse lõppedes oksjonile, selle tulu annetatakse heategevuseks. Eelmisel aastal koguti oksjonil 445 eurot, mis annetati vähiravifondile Kingitud Elu. Kuhu läheb selle aasta oksjonitulu, selle lepivad tiimid enne võistluse algust eraldi kokku.