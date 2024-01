Peipsil uppus motokelguga läbi jää vajunud kalamees

Teade piiriveekogul juhtunud õnnetusest laekus piirivalvuritele teisipäeval kella 16 paiku, mil anti teada motokelguga läbi jää vajunud kalamehest. Hättasattunule läks appi piirivalve hõljukimeeskond, kes leidis õnnetuskohast motokelgul liikunud ning läbi jää vajunud eaka mehe surnukeha. Motokelk on järve põhjas.

Mustvee kordoni piirivalve välijuht Olav Ojasaar ütles, et õnnetus juhtus Eesti väravates, kus on ohtlikult õhukese jää tõttu viibimine keelatud. «Kui muidu on järvistul jääpaksus keskmiselt pool meetrit, siis selles konkreetses kohas on jää ohtlikult õhuke ning seetõttu on sinna minek ka inimelude kaitseks keelatud,» märkis Ojasaar.

Ta lisas, et motokelguga liikunud mees oli end nõuetekohaselt järvele registreerinud hommikul kella 8 paiku ning kui muidu oli mees päeva jooksul liikunud ohutul ning kandval jääl, sattus ta millegipärast ühel hetkel keelualasse ning vajus õhukesest jääst läbi. Paraku mees end külmas vees päästa ei suutnud ning uppus.

Kuigi jääolud üle järvistu on piirivalve välijuhi sõnul head, on suure järvistu jääl siiski aga kohti, kus veevool on tugev ning selle tõttu on neis paigus ka jääkate erineva paksusega. «Kalastajate ja järve jääl liikujate turvalisuse tagamiseks teevad piirivalvurid igapäevaselt jääluuret, mõõdavad jää paksust ning kaardistavad ohtlikke kohti. Ohtlikud kohad kanname operatiivselt jääkaardile ning inimelude kaitseks oleme nendesse kohtadesse mineku keelanud,» lisas ta.

Jää paksus järvistul on praegu ligi pool meetrit. Jääd katab kohati aga veekiht ning jää võib seetõttu olla ootamatult libe.