Galerii ⟩ President Paju lahingu aastapäeval: vastane teab, et tal pole võimalust

Alar Karis märkis, et 1919. aastal aset leidnud Paju lahing oli Eesti olulisemaid võite Vabadussõjas. See nõudis küll mitmekümne noore, sealhulgas Julius Kuperjanovi, elu, ent teiselt ka andis meile palju. «Andis enesekindluse, näitas, et ühiselt pingutades suudame lüüa ka ülekaalukat vastast nii lõunas kui idas. Eneseusk ja kaitsetahe on nagu lumevall, mis veerema hakates järjest kasvab.»