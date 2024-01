Arved Breidaks: Isamaa muutuv pale

Praegu parteide edetabelit krooniv Isamaa seisab silmitsi väljakutsega, mida neil pole olnud pärast 2006. aastat, mil ühinemine üürikese tähelennu teinud Res Publicaga tõi Isamaaliitu hulga uusi liikmeid, sealhulgas tipp-poliitikuid. Tagantjärele on targutatud, mis Isamaaliidu ja Res Publica liitumisel tegelikult juhtus. Kas Isamaaliit võttis üle Res Publica või vastupidi? Fakt on, et Isamaa praeguse esimehe Urmas Reinsalu poliitilised juured on Res Publica mullas.

Jüri Ratase ja enne teda mitme teise endise Keskerakonna juhtpoliitiku ümberasumine Isamaasse kahtlemata muudab parteid. Toob ühtesid valijaid juurde ja viib teisi minema. «Vanadele isamaalastele», kes olid tegevad Mart Laari ajal, võib endiste keskparteilaste «laiutamine» Isamaas vastukarva olla. Osale endistele keskerakondlastele on aga Isamaa nüüd uus valik.



Kui palliplatsile saabub uus ja tugev mängija, peab keegi talle seal ruumi tegema. Pingile kutsutud endine mängija pole kunagi asjade sellise käigu üle rõõmus.

Milline on Isamaa erakond homme, on teadmata – nagu kogu tulevik. Mõneti on see aga hetkel suurem küsimus kui heietus selle üle, kui marginaalseks muutub Keskerakond. Keskerakond on oma valikud teinud ja peab tagajärgedega toime tulema. Isamaal on aga veel mitmed otsad lahti.

Kas tugevate ekskeskerakondlaste liitumine muudab Isamaa poliitikat või tuleb Ratase kompaniil muuta vaateid ühiskonnale? Millised on tandemi Ratas-Karilaid edasised isiklikud karjääriplaanid? Ratase puhul ei saa ju kanda maha mõtet temast kui tulevasest, ehk küll mitte järgmisest Isamaa esimehest.

Mida laiem on erakonna toetuspind, seda nürimaks muutub tema maailmavaate osuti. Suur toetus tekitab sõltuvust ja see omakorda populistlikke valikuid: teisiti läheb reitingu hoidmine raskeks. Isamaa on saanud uute liitujatega tubli annuse vasaktsentrismi, mis küllap kajastub ka järgmises valimisplatvormis.

Rahvasteränne toob igas mõõtkavas kaasa muutusi, mida ei osatud karta. Kui Mihhail Kõlvartil paistavad jalad põhjas olevat, siis Urmas Reinsalu on purjetanud tuulisele järvele.