Veiko Ardel: miks on Valgas vaja pakkuda ingliskeelset haridust?

Valgamaa kutseõppekeskuses on viimased kümme aastat lisaks eestikeelsele haridusele pakutud võimalust õppida ka inglise keeles ning võetud vastu õppijaid teistest riikidest. Need kümme aastat on toonud veendumuse, et sellisest rahvusvahelise õppe võimalusest võidavad kõik – nii kool, õppijad kui töö­andjad ning seeläbi Eesti majandus ja ühiskond tervikuna.