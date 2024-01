VIDEOLUGU ⟩ Suhvlist kiiskab vastu Võru mööblitööstuse kuldne minevik

«See mõte on meil idanenud juba vähemalt 15 aastat,» rääkis Kagu-Eesti innovatsioonikeskuse (KEIK) juhataja Anita Hoole. «Meie meistrite kõva töö tuleb igal juhul säilitada, näidata seda tulevastele põlvkondadele ja esile tuua kogu meie piirkonna tugevust. See on ka piirkonna identiteet.»