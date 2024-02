Kultuurientusiast astus poliitikasse

«Isamaaga otsustasin liituda erakonna kantavate väärtuste tõttu. Isamaas teatakse, et elu Eestis on ka väljaspool suurlinnu ning mõeldakse sellele, kuidas see elu püsiks võimalik ja idülliline, kuidas hoida kogukonnaelu ja kohalikku kultuuri,» sõnas Riivald. «Lisaks eestluse hoidmine, jätkusuutlik perepoliitika ja suurperede toetamine.»

«Mul on hea meel, et Isamaaga liituvad inimesed, kes kannavad endas rahvuslikku mõttelaadi ja nooruslikku energiat,» ütles Isamaa Valgamaa piirkonna juhatuse ja riigikogu liige Priit Sibul. «Jorma on täis tahet lüüa kaasa kohalikus elus ning tema korraldatavad üritused on siinse kultuurielu tippsündmused.»

Kultuuriürituste korraldajana näeb Riivald praeguses riiklikus süsteemis kitsaskohti. «Kohalikke inimesi üritustele kaasata on suhteliselt kerge, aga ürituste korraldamiseks raha leida pigem keeruline. Raske on võistelda suurlinnades toimuvate sündmustega, kui üks riiklik toetuskriteerium on publikuarv,» arutles Riivald.

«Aga on väga oluline, et kvaliteetne kultuur oleks kättesaadav ka väljaspool linnu ja kuldset ringi. A-kategooria artistid on staarid üle kogu vabariigi ja nende nägemine-kuulamine ei peaks käima ainult televiisori või raadio kaudu.»