Lõunaeestlaste annetused lähevad laste heaks

Merike Arula sõnutsi kogunesid annetused kampaaniasildiga «Koos on kergem» märgistatud toodete pealt. Samuti said kliendid annetada sularaha kogumiskastidesse kui ka skaneerides SelveEkspressi puldil heategevusliku koodi. Oma panuse lisas Selver.

«Põlva haiglale andsime laste heaoluks seekord üle 900 eurot. Eelmise aasta summa oli 2500 eurot. Ilmselt on vahe tingitud praegusest majanduslikust olukorrast – inimestel ei jagu enam nii palju raha annetamiseks,» eeldas ta, lisades, et annetuskast on Selveris väljas aasta läbi.