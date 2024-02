Valgast pärit Karmen Rõivassepa ja Aarhus Jazz Orchestra album «Ambivalence» võitis aasta jazzalbumi tiitli. Tänukõnes nentis viimasel ajal põhiliselt taanis tegutsev Rõivassepp, et on väga tänulik kõigile, kes on aidanud tal jõuda nii kaugele, et ta nüüd sellise auhinnagala laval võib seista – sealhulgas oma perele.