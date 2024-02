Lõuna-Eesti Postimehe ajakirjanik võitis Tõnissoni auhinna

Breidaks pälvis tunnustuse looga «Venemaalt last päästa üritanud Ukraina ema kihutati Eestisse». Eelmise aasta veebruaris ilmunud lugu räägib 42-aastasest Olga Usikust, kes tegi pika reisi kodulinnast Balaklijast läbi Harkivi Moskvasse ning jõudis sealtkaudu otsaga Eestisse. Seda kõike selle nimel, et leida oma teismelist poega, kes saadeti Venemaale: väidetavalt sanatooriumisse ravile, kuid tegelikult selleks, et ta seal venestada.