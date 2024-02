«See on piirkonna inimestele kindlasti hea uudis,» lausus ASi Võru Vesi juhatuse liige Juri Gotmans. «Võlsi küla inimesed on kaua oodanud ja küsinud, millal see piirkond saab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ühendatud.»

Ka Võru abivallavanem Juris Juhansoo kinnitas, et Võlsi küla veevärk on vallale olnud ammu murelaps. «See on meil olnud hingel juba pikka-pikka aega,» sõnas ta. «Ainult valla enda raha eest oli seda raske teostada, aga nüüd, kui saadi toetust, saab see mure lahendatud.»