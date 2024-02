Martti Rõigas, Põlva vallavanem:

«Esimesena ikka meie Taevapargiga seonduvat, kuhu tuleb esinejaid muu hulgas Jaapanist, Haitilt ja Gruusiast. Aga isegi Põlva päevad on lisaprogrammis ära nimetatud ja tulevad kindlasti teistsugused kui varem – traditsiooniliste ürituste puhul oli see põhitingimus. Seetõttu olen kindel, et üllatusi tuleb palju.